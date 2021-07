Die Hakro Merlins Crailsheim haben für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga den US-Amerikaner TJ Shorts II verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von den Hamburg Towers, wie die Crailsheimer am Mittwoch mitteilten. „TJ hat den Willen, den nächsten Step zu machen, was für uns eine enorm wichtige Eigenschaft ist“, sagte Trainer Sebastian Gleim über den Aufbauspieler.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-580787/2

Club-Mitteilung zum Transfer