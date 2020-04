Crailsheim Merlins: Trotz Ausnahme noch kein Teamtraining

Auch Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim hat das Training trotz der Ausnahmeregelung für Profisportler in Baden-Württemberg noch nicht wieder aufgenommen. Weil auch die Spieler aufgrund der Coronavirus-Krise in Kurzarbeit sind, trainieren sie weiterhin nur individuell. „Sie dürfen nur auf freiwilliger Basis in die Halle“, sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es stünde derzeit auch nicht die komplette Mannschaft in Crailsheim zur Verfügung. Zwar sei ein „Großteil“ der fünf amerikanischen Profis nicht in die Heimat zurückgekehrt, aber auch deutsche Spieler seien bei ihren Familien.

Die Saison in der Basketball-Bundesliga ist vorerst bis zum 30. April unterbrochen. Ob er einen Saisonabbruch oder eine Fortsetzung bevorzugen würde, konnte Enskat nicht sagen. „Wenn die Saison so ein Ende nehmen würde, wäre das schon sehr sonderbar. Aber ich glaube, beides wird ein bisschen strange.“

