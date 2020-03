Covid-19-Verdachtsfall bei Drittligist Waldhof Mannheim

Beim SV Waldhof Mannheim gibt es einen Verdachtsfall auf die Covid-19-Krankheit. Möglicherweise hat sich ein Fußballprofi des Drittligisten mit dem Coronavirus infiziert. Der Verein habe daher den Trainingsbetrieb der Profis bis auf Weiteres eingestellt, teilten die Nordbadener am Freitag mit. Auch die Geschäftsstellenmitarbeiter würden daher zu Hause bleiben. Bei dem Spieler wurde ein Abstrich genommen, ein Ergebnis lag noch nicht vor.

„Das heutige Training der Profis wurde als Vorsichtsmaßnahme abgesagt und die Mannschaft sowie alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Wir wollen hier kein Risiko eingehen“, sagte der SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. Auf den Spielbetrieb des Tabellenzweiten, der um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpft, hat der Vorfall zunächst keine Auswirkung. Der 28. Spieltag an diesem Wochenende sowie der 29. Spieltag waren am Mittwoch ohnehin bereits abgesagt worden.

