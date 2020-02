Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat zur Verlegung eines weiteren Sportereignisses geführt. Der vom 6. bis 8. März im italienischen Padua geplante Säbel-Weltcup wird in Tauberbischofsheim ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fechter-Bund am Dienstag mit. Das olympische Qualifikationsturnier sei „zum jetzigen Zeitpunkt in Italien nicht realisierbar“, hieß es in der Mitteilung des nationalen Verbandes.

Für das deutsche Quartett von Bundestrainer Vilmos Szabo geht es noch um die letzten Punkte für Olympia im Sommer in Tokio. Bei noch zwei ausstehenden Weltcups haben die Deutschen als Vierter der Gesamtwertung gute Aussichten. Zuvor waren Veranstaltungen wie die Tischtennis-WM in Südkorea abgesagt worden. In Italien wird aus Sorge vor der Lungenkrankheit das Europa-League-Spiel von Inter Mailand gegen Ludogorets Rasgrad vor leeren Rängen stattfinden. Am Wochenende waren vier Serie-A-Partien abgesagt worden. Der Deutschland-Achter verlegte sein Trainingslager von Italien nach Portugal.

Liste der durch das Virus betroffenen Sportveranstaltungen

Mitteilung Deutscher Fechter-Bund