Um ihr Akademiekonzert auch in Zeiten des Coronavirus spielen zu können, hat die Musikalische Akademie Mannheim die Besucherzahl auf 999 gedeckelt - in Absprache mit der Stadt. Die Gesundheitsminister von Land und Bund empfehlen derzeit, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, um die Ausbreitung des neuartigen Virus einzudämmen.

Mitarbeiter sollten die Besucher am Dienstagabend am Haupteingang zählen und bei Erreichen der Höchstzahl den Saal schließen, teilte die Akademie mit. So war sie schon bei einem Konzert am Vorabend verfahren. Zuvor hatte der „Mannheimer Morgen“ darüber berichtet. „Wir hatten etwa 920 Besucher“, sagte Vorstand Fritjof von Gagern über die Veranstaltung am Montagabend. Problematisch werde es, wenn die Akademie überschüssige Karten erstatten müsse.

Ob eine Veranstaltung stattfindet, entscheidet zunächst der Veranstalter, das letzte Wort hat die Kommune. „Irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen“, sagte eine Sprecherin der Stadt Mannheim. Die Kommune orientiere sich an den Kriterien des Robert-Koch-Instituts und prüfe jede Veranstaltung auf die Zusammensetzung der Teilnehmer, Art und Ort der Veranstaltung.

Pressemitteilung der Musikalischen Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim