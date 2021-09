NEU: Diese Corona-Zahlen sind in Baden-Württemberg jetzt wichtig - bei uns immer aktuell

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und der AIB-Wert bestimmen seit kurzer Zeit, ob in Baden-Württemberg neue Infektionsschutzregeln in Kraft treten. Nachdem das ganze Land monatelang auf die 7-Tage-Inzidenz gestarrt hatte, gelten jetzt neue Werte und neue Schwellen für Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Diese Werte geben an, in welcher Pandemiestufe sich Baden-Württemberg befindet. Wir haben die Daten für Sie technisch sichtbar gemacht und gleich "übersetzt", um Ihnen auf einen Blick zu zeigen, welche pandemische Lage im Südwesten vorherrscht.

Die neuen Werte kurz erklärt:

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz:

Dieser Wert gibt an, wie viele Patienten innerhalb von sieben Tagen mit Covid-Symptomen in eine Klinik eingeliefert wurden. Hochgerechnet pro 100.000 Einwohner.

AIB-Wert

Dieser Wert gibt an, wie viele Betten auf Intensivstationen mit Corona-Patienten gefüllt sind

Das Ministerium veröffentlicht an jedem Werktag gegen 17 Uhr aktuelle Zahlen, die für die neuen Regeln ausschlaggebend sind.

Neue Regeln treten in Baden-Württemberg mit einer Alarmstufe und einer Warnstufe in Kraft. Bei niedrigen Werten gilt die sogenannte Basisstufe.

Die Bedeutung:

Basisstufe: unter 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind (AIB-Wert) oder unter 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden sind - die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Solange gelten die bislang gültigen 3G-Regeln.

Warnstufe: ab einer Hospitalisierungsinzidenz von mindestens 8 an fünf Werktagen in Folge oder AIB-Werts jenseits der 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen. Dann haben Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen. Zudem dürfen sich Ungeimpften nur noch mit dem eigenen Haushalt und mit fünf weiteren Personen treffen.

Alarmstufe: 390 Covid-Patienten auf Intensivstationen an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten oder die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 12 oder darüber. Dann gilt die 2G-Regel für die Öffentlichkeit. In diesem Fall dürfen sich Ungeimpfte nur noch mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person treffen. Geimpfte werden nicht gezählt.

Die Grafik in diesem Artikel halten wir ständig aktuell.