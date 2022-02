Deutliche Lockerungen im Südwesten: Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch

Die Zeichen stehen klar auf Lockerung: Die grün-schwarze Landesregierung hat ihre Corona-Verordnung angepasst, sie tritt am Mittwoch in Kraft. Vor allem Ungeimpfte haben nun wieder mehr Freiheiten. Was sich genau verändert, was das für die bevorstehende Fasnet bedeutet und wie es an Schulen und Kitas weitergeht im Überblick:

Was ist neu?

Das Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das Stufensystem zum Umgang mit der Pandemie grundlegend verändert – aus vier Stufen werden drei. „Die bisherige Alarmstufe 2 wird gestrichen“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Die höchste Stufe entfällt also. Die Schwellenwerte, die die anderen Stufen auslösen, werden zudem erhöht.

Die dann höchste Alarmstufe tritt künftig erst in Kraft, wenn 15 Menschen pro 100 000 Einwohner in einer Woche mit Covid-19-Erkrankung in eine Klinik kommen. Das ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Um die Alarmstufe auszulösen, müssen außerdem mindestens 390 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden.

Aktuell liegt die Hospitalisierungsinzidenz im Land bei 7,7 und 288 Patienten werden intensivmedizinisch betreut. Damit gilt ab Mittwoch die mittlere Stufe, die sogenannte Warnstufe. Diese tritt künftig bei einer Hospialisierungsinzidenz von 4 oder bei 250 Intensivpatienten mit Covid-19 in Kraft. Sinken beide Werte unter die Schwellen, gilt im Land die Basisstufe.

Welche Regeln ändern sich mit dem Wechsel in die Warnstufe?

„In der Warnstufe gilt künftig in vielen Bereichen die 3G-Regel statt wie bisher 2G“, sagte Kretschmann nach der Kabinettssitzung am Dienstag. Das gilt etwa für die Gastronomie, für Veranstaltungen, Kultur, Freizeit, Messen und körpernahe Dienstleistungen.

Es dürfen wieder deutlich mehr Menschen an Veranstaltungen teilnehmen: Sie können im Inneren dann mit bis zu 6000 Besuchern und einer Auslastung von 60 Prozent stattfinden. Im Außenbereich sind 25 000 Teilnehmer zugelassen, die Kapazität darf aber nur zu 75 Prozent genutzt werden.

Clubs und Diskotheken dürfen nach monatelanger Zwangspause wieder öffnen, allerdings „unter strengen Bedingungen“, wie Kretschmann betonte. Konkret gilt dort laut Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) „2G Plus Plus“. Das heißt, dass selbst geboosterte Besucher einen negativen Coronatest brauchen.

Dafür fällt auf der Tanzfläche die Maskenpflicht weg. „Das ist ein Kompromiss mit den Clubbetreibern“, erklärte Lucha. „Sie gehen ja mit 2G Plus Plus rein, das akzeptieren wir so.“ Diese Regel gilt auch in der höheren Alarmstufe. In der niedrigeren Basisstufe greift indes 3G.

Haushalte, in denen Menschen ohne Immunschutz leben, dürfen sich künftig mit bis zu zehn weiteren Menschen treffen, die weder geimpft noch genesen sind.

Was passiert, wenn die Werte wieder steigen?

Werden die kritischen Schwellenwerte hin zur Alarmstufe überschritten, gilt im öffentlichen Leben weitgehend 2G. Dann können Veranstaltungen nur noch mit der Hälfte der maximalen Besucherzahl stattfinden. Zudem ist die Teilnehmerzahl in Innenräumen auf 2000 und im Freien auf 5000 beschränkt. Privat darf sich ein Haushalt, in dem ein Ungeimpfter lebt, mit bis zu fünf weiteren Menschen treffen, die weder geimpft noch genesen sind.

Was passiert, wenn die Werte weiter sinken?

Rutscht das Land in die Basisstufe, fallen fast überall Zugangsbeschränkungen weg. Für Veranstaltungen gibt es keine Personenobergrenzen mehr. Ungeimpfte dürfen sich wieder mit so vielen anderen Menschen treffen wie es ihnen beliebt.

Welche Regeln gelten unabhängig von den Stufen?

Lokale Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte werden abgeschafft, Einkaufen im Einzelhandel ist unabhängig vom Impfstatus erlaubt. An der Maskenpflicht dort und in sonstigen geschlossenen Räumen hält das Land fest. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, muss zudem eine FFP2-Maske tragen. Die Pflicht gilt auch im Freien überall dort, wo Abstände nicht eingehalten werden können. Dort reicht aber eine medizinische Maske.

Wie geht es an Schulen und in Kitas weiter?

Die Landesregierung will an den bestehenden Regeln zu Tests und Maskenpflicht festhalten. Das Kabinett hat am Dienstag die Mittel für Coronatests an Schulen und Kitas bis zu den Osterferien freigegeben, bestätigte Kretschmann. Dafür braucht es aber zunächst einen neuen Beschluss auf Bundesebene. Die rechtlichen Grundlagen für diese Schutzmaßnahmen laufen zum 20. März aus.

Was gilt nun zur Fasnet?

Schon bislang hätten unter kontrollierten Bedingungen kleine Umzüge stattfinden können – allerdings unter 2G-Bedingungen. Jetzt dürfen auch Menschen an solchen Fasnets-Veranstaltungen teilnehmen, die zwar nicht geimpft oder genesen, aber getestet sind.

Neu ist auch, dass im Freien eine medizinische Maske für Zuschauer und Narren ausreicht. In geschlossenen Räumen müssen weiterhin FFP2-Masken getragen werden. Ausgenommen sind Narren, die als Akteure eine sogenannte Larve, also eine kunstvoll geschnitzte Narrenmaske, tragen.

Kurzum: Fasnetsveranstaltungen und Umzüge können unter den Bedingungen der Warnstufe stattfinden, wenn sie in einem kontrollierten Rahmen stattfinden. Ein Veranstaltungskonzept muss darlegen, wie die Nachweispflichten kontrolliert und umgesetzt werden. Außerdem soll es gemeinsame Kontrollteams der Ordnungsämter, Polizei und der Zunft geben.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erläutert, wann welche Stufe im Land gilt. Die Landesregierung hat am Dienstag das bisherige System an die Lage angepasst.

Für viele Zünfte in der Region kommen die neuerlichen Lockerungen zu spät. „Wir bleiben bei dem, was wir geplant hatten“, sagt etwa Bettina Haider von der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten. Einzig beim Narrenmarsch am Sonntag im Lindenhofstadion überlege man noch, ob man die Besucherzahl noch anhebe und die Zugangsbeschränkungen von 2G auf 3G senke.

Die Narren in Rottweil hingegen wollen ihren traditionellen Narrensprung veranstalten. Bis zu 1000 Narren sollen mit Abstand in einen abgesperrten Bereich in der Altstadt einziehen. Für die Teilnahme am Narrensprung gilt demnach die 2G-plus-Regel für Narren wie Zuschauer und eine FFP2-Maskenpflicht. Das heißt, es dürfen nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Schnelltest dabei sein. Zudem müssen alle Teilnehmer vorher eine Karte kaufen.