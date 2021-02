Für einen heftigen Schlag mit seiner Hundeleine auf den Rücken einer Frau muss ein Mann aus dem Raum Mengen 3200 Euro bezahlen. Das Amtsgericht Bad Saulgau hat den 41-Jährigen am Dienstag wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt.

Der Schäferhund sprintete aus dem Nichts auf meine Hündin los.

Die geschädigte Hundehalterin

Der 41-Jährige war am 4. Oktober 2020 mit seinem Schäferhund in einem Waldstück in Scheer spazieren, als ihm die Frau mit ihrem Labrador entgegenkam.