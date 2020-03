Corona und die Infrastruktur: Straßenbau wird trotz Virus vorangetrieben

Von Schwäbische Zeitung

Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende, insbesondere am Samstag, habe offensichtlich einige Menschen wieder unvorsichtig werden lassen, teilt Polizeipräsident Uwe Stürmer am Montag mit.

Die Polizei in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis habe, unterstützt von Beamten des Polizeipräsidiums, bei ihren zahlreichen Corona-Kontrollen einen deutlichen Anstieg der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt.