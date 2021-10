Corona-Testregel an Schulen gilt auch in Herbstferien

Mit Blick auf die Herbstferien gibt es eine gute Nachricht für Schülerinnen und Schüler. Diese werden in der Schulzeit zwischen zwei (PCR) und drei Mal (Antigen) die Woche getestet und gelten dann auch für außerschulische Angebote die gesamte Woche über als getestet - der Schülerausweis dient als Nachweis. Diese Regelung wird nun auch in den Herbstferien beibehalten.

Das hat zur Folge, dass Kinder und Jugendliche nun auch ohne Probleme Freizeit- und Sportangebote etwa in Vereinen auch in den Ferien wahrnehmen können.

"Die Kinder und Jugendlichen mussten in den vergangenen beiden Jahren auf viel verzichten. Wir haben uns in der Landesregierung deshalb auf Regelungen festgelegt, die den Kindern und Jugendlichen in den Ferien ermöglichen, ohne Tests an den wertvollen Freizeit- oder Sportangebote teilzunehmen", sagt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Schulnachweis ist Testnachweis

In der Praxis bedeutet dies eine große Erleichterung für Schülerinnen und Schüler. Mit dem Schülerausweis oder einem vergleichbaren Nachweis wie etwa der Bescheinigung der Schule oder auch einem Schüler-Abo, dürfen die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Corona-Verordnung nun auch in den Herbstferien ins Kino, ins Theater, zu Stadt- oder Volksfesten oder auch an Sportangeboten in Vereinen teilnehmen.

"Da die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen regelmäßig getestet wurden, ist es vertretbar, dass wir ihnen in den Ferien Freizeitangebote auch ohne Tests ermöglichen", begründet Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) die Entscheidung und sprach von einer "pragmatischen Lösung für Familien".

In den Herbstferien hielten sich Kinder und Jugendliche eher im Familienkreis auf und hätten in der Regel weniger Kontakt als während der Schulzeit.

Ausnahmen bei Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit

Bei den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit sieht es anders aus. Um Trägern und Eltern eine größere Sicherheit zu geben, würden Schülerausweise nur bis zum 1. November als Testnachweis akzeptiert, erklärt Lucha. Danach sind in den Herbstferien Tests nötig. Diese können von den Organisatoren aber auch selbst durchgeführt werden.

In den Herbstferien kommt bei Kindern unter sechs Jahren die gleiche Regel wie schon in den Sommerferien zur Anwendung. Sie sind von der Testpflicht bei Angeboten ausgenommen, falls sie keine Infektionssymptome aufweisen. "Wenn Eltern sicher gehen wollen, können sie ihre Kinder natürlich testen. Für unter 18-Jährige ist der Test bei den Corona-Testzentren im Land bis Jahresende kostenlos", so Lucha.