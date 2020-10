Corona: Spiel der Rhein-Neckar Löwen in Ungarn fällt aus

Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen werden am 27. Oktober nicht in der European League bei Grundfos Tatabanya antreten. Beim ungarischen Erstligisten gibt es mehrere positive Corona-Fälle, wie ein Löwen-Sprecher am Mittwoch mitteilte. Eine Entscheidung durch den Europäischen Verband, ob oder wann das Spiel nachgeholt wird, liegt dem zweifachen deutschen Meister noch nicht vor. Die Löwen starten am 20. Oktober mit einem Heimspiel gegen den slowenischen Club RK Trimo Trebnje in die Gruppenphase. Die weiteren Gegner lauten Kadetten Schaffhausen (Schweiz), GOG Gudme (Dänemark) und HC Eurofarm Pelister (Nordmazedonien).

