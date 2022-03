Neue Corona-Regeln für Baden-Württemberg: Was jetzt gilt

Nur noch bis zum 2. April gibt es in vielen Lebensbereichen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dann fallen aufgrund des geänderten Bundesinfektionsschutzgesetzes etliche Maßnahmen weg – sehr zum Verdruss von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

„Ab dem Zeitpunkt liegt die Verantwortung beim Bund, nicht mehr bei den Ländern“, betonte er am Dienstag in Stuttgart. Was das für den Südwesten bedeutet und welche Rolle ukrainische Geflüchtete für das Infektionsgeschehen spielen könnten im Überblick:

Was hat sich geändert?

Seit einigen Tagen gilt das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes. Noch bis Samstag kommender Woche reicht eine Übergangsfrist, in der die Länder einige Einschränkungen beibehalten können. „Wir haben jetzt noch die Übergangsfrist gezogen“, so Kretschmann. Deshalb besteht etwa noch eine Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten. Die wird aber bald wegfallen, weil sie im Bundesinfektionsschutzgesetz nicht mehr vorgesehen ist.

Was bleibt an Einschränkungen?

Sehr wenig. So können Länder nach dem 2. April etwa an Testpflichten an Schulen und an der Maskenpflicht in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln festhalten. „Masken im öffentlichen Verkehr, in Supermärkten nicht, das ist schwer zu erklären, diese Logik“, kritisierte Kretschmann.

Was kritisiert Kretschmann?

Die Infektionszahlen steigen. Es brauche Mittel, um schnell auf das Infektionsgeschehen reagieren zu können. Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Obergrenzen für Veranstaltungen sind im neuen Gesetz nicht mehr enthalten. Kretschmann hat dafür kein Verständnis und nutzt einen Vergleich, den sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil (SPD) geprägt hat: „Man schmeißt doch nicht den Feuerlöscher weg, wenn es noch brennt.“

Gibt es nicht genau dafür die Hotspot-Regelung?

Dass der Bund den Ländern künftig die Möglichkeit gibt, Regionen als Hotspots zu erklären und weitergehende Maßnahmen zu verhängen, ist aus Kretschmanns Sicht nicht hilfreich. „Wie kann man von uns verlangen, dass wir so eine Reglung dann umsetzen, wenn der Bund selber nicht einig ist, was es bedeutet, wie es im Gesetz steht?“, fragte er mit Verweis auf unterschiedliche Auslegungen der Hotspot-Definition von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP).

Im Gesetz ist der Begriff nicht konkretisiert, weshalb laut Lauterbach ein ganzes Land als Hotspot definiert werden kann während Buschmann dies ablehnt. „Das Gesetz ist handwerklich außerordentlich schlecht gemacht und wird große Probleme bereiten“, sagte Kretschmann dazu.

Wird es in Baden-Württemberg Hotspots geben?

Ganz Baden-Württemberg zum Hotspot zu erklären, sei für ihn nie zur Debatte gestanden, sagte Kretsch-mann. Um etwa einen Landkreis als solchen zu definieren, brauche es einen Beschluss des Landtags – und das sei ein schwerfällige Vorgehen. Grundlage dafür sei die Belastung des Gesundheitswesens.

„Im Moment sind wir von einer Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen noch weit entfernt“, so der Regierungschef. „Da müssen die Leute nicht damit rechnen, dass es zu Hotspot-Regelungen kommt.“ Wie es in 14 Tagen sei, stehe indes in den Sternen – zumal offen sei, wie sich der Zugang von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auf das Infektionsgeschehen auswirken werden.

Welche Rolle spielen ukrainische Kriegsflüchtlinge für die Pandemie?

Laut Kretschmann sind nur etwa 30 Prozent der aus der Ukraine nach Baden-Württemberg geflüchteten Menschen geimpft. Es seien auch viele Alte unter den Geflüchteten, die besonders gefährdet seien bei einer Infektion. Insgesamt seien bislang 7400 Ukrainer in der Erstaufnahme des Landes angekommen, sagte die für Migration zuständige Ministerin Marion Gentges (CDU) am Dienstag.

„Das gibt aber nur ein unvollständiges Bild wieder.“ Schließlich können sich Ukrainer wegen ihres Schutzstatus als Kriegsflüchtlinge EU-weit niederlassen wo sie wollen. Viele kämen auch in Baden-Württemberg bei Familie und Freunden unter, zudem seien für ihre Unterbringung grundsätzlich die Kommunen zuständig. Die Landeserstaufnahmeeinrichtungen (Lea) dienten als Puffer und als Drehscheibe zur weiteren Verteilung.

In den Landeseinrichtungen gebe es auch medizinische Betreuung, sagte Gentges. „Wir gewährleisten in den Einrichtungen des Landes Impfangebote gegen Covid und auch gegen Masern.“ 12 000 Plätze stünden aktuell zur Verfügung – in den Leas und inzwischen auch in neu geschaffenen Quartieren in den Messen Stuttgart, Karlsruhe und Offenburg. Mit wie vielen Geflüchteten das Land rechne, könne nicht seriös beantwortet werden, sagte Gentges.

Doch die Suche nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten des Landes laufe – etwa in weiteren Messen. Kretschmann kündigte für den 6. April eine Regierungserklärung im Landtag an, um zu erklären, was auf die Bevölkerung in Baden-Württemberg zukommt. „Es ist klar, dieser Krieg verändert alles. Wir müssen uns auf schwere Zeiten einstellen.“

Kann das Land nicht einfach selbst schärfere Schutzmaßnahmen erlassen?

Nein, sagt Kretschmann, denn: „Wir leben in einer föderalen Ordnung, in der gilt: Bundesrecht bricht Landesrecht. Wenn der Bund gesetzliche Regelungen trifft, haben die Länder keine Chance mehr einzugreifen.“

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich mit dieser konkurrierenden Gesetzgebung konkret in Bezug auf den Infektionsschutz befasst. In seiner Bewertung vom April 2020 kommt er zu dem Schluss, dass die Länder wohl nicht die Kompetenz für eigene Regelungen haben.