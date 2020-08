Corona-Rabatt für VfB: Geldstrafe rund 25 Prozent niedriger

Der VfB Stuttgart muss für Verfehlungen seiner Fans im Rahmen des Auswärtsspiels bei Hannover 96 im vergangenen Dezember weniger Strafe als üblich zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Bundesliga-Rückkehrer am Freitag mit einer Geldstrafe in Höhe von 22 500 Euro - und räumte dem VfB damit einen Rabatt von etwa 25 Prozent ein, wie der DFB mitteilte. „Dies geschieht in Zeiten der Corona-Pandemie deshalb, weil die Clubs gerade durch fehlende Zuschauer-Einnahmen derzeit finanzielle Einbußen in nicht unerheblichem Maße hinnehmen müssen“, erklärte der Sportgerichts-Vorsitzende Hans E. Lorenz.

Kurz vor Beginn der Zweitliga-Partie im vergangenen Winter waren im Stuttgarter Block laut DFB mindestens 25 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit passierte dies erneut.

Kader des VfB Stuttgart