Corona-Politik: Proteste in Freiburg und Reutlingen

Gegner der Corona-Maßnahmen sind am Samstag erneut in Baden-Württemberg auf die Straße gegangen. In Freiburg zogen etwa 1600 Menschen durch die Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Es waren somit deutlich weniger als die 4500 angemeldeten Teilnehmer. Es habe keine nennenswerten Störungen gegeben. In Stuttgart waren mehrere Hundert Leute unterwegs, um ihren Unmut auszudrücken. Auch hier sei alles ruhig gewesen.

In Reutlingen erwarteten die Veranstalter nach Angaben der Kommune bis zu 7000 Menschen, die am Abend unter dem Motto „Wir sind die Menschheitsfamilie“ durch die Innenstadt ziehen wollten. Die Polizei berichtete bislang von einem ruhigen Verlauf.

