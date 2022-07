Streit um Corona-Politik: Kretschmann widerspricht Kritik an Süd-Bundesländern

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) weist Vorwürfe aus dem Bund zurück, zu wenig für die Sicherheit der Schulen im Schutz vor Corona-Infektionen zu tun.

Der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, hatte ihm und seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) vorgeworfen, „laut“ nach dem Bund zu rufen, etwa einen Instrumentenkasten inklusive Maskenpflicht, dabei müssten sie selbst Maßnahmen ergreifen.

„Da irrt der Herr Dürr“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Zum einen seien die Kommunen für die Ausstattung der Schulen als Träger zuständig - etwa um Luftfilter einzubauen. „Ich empfehle ihm, sich zu informieren, wer ist für was zuständig.“ Natürlich unterstütze das Land die Kommunen hierbei.

Die Forderung nach einem Instrumentenkasten mit Maßnahmen, die die Länder zum Pandemieschutz nutzen können, wenn die Lage schwieriger werde, sei indes banal.

Infektionsschutzgesetz läuft am 23. September aus

„Ob man das nun laut oder leise vorträgt, ist keine Frage in der Sache. Ich habe noch keine Argumente gehört, die plausibel sind“, also gegen einen Instrumentenkasten sprächen, so der Regierungschef. „Wir verlangen nichts Unbilliges.“ Das Infektionsschutzgesetz, das den Ländern einige Maßnahmen erlaubt, läuft am 23. September aus. Wie es danach weitergeht, ist bislang unklar.

Kretschmann kündigte an, sich in der Sache mit seinen Länderkollegen und Kanzler Olaf Scholz (SPD) darüber austauschen zu wollen. Die FDP habe ja angekündigt, den gewünschten Instrumentenkasten nicht voll auszustatten. „Deshalb werden wir uns in der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Scholz dazu committen, was wir mindestens brauchen.“ Mit einer solchen Konferenz rechne er im Sommer.