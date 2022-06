Corona-Pandemie: Lehrer am Limit, aber viele zufrieden

Corona-Pandemie und Lehrermangel haben an den deutschen Schulen tiefe Spuren hinterlassen. Nach zwei Jahren Pandemie stehen fast alle Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg laut einer Umfrage am Rand der Erschöpfung. Vier von fünf Lehrkräften im Südwesten fühlen sich stark oder sehr stark belastet. Die meisten dehnen ihre Arbeit auf die Wochenenden, viele auch auf die Nachtstunden aus und sehen dennoch vor allem klaffende Lücken im Lern- und Lehrplan. Das zeigen Daten einer repräsentativen Forsa-Befragung im Auftrag der Robert Bosch Stiftung (Stuttgart), die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Laut Deutschem Schulbarometer erleben rund 90 Prozent der Befragten ihr Kollegium an der Schule im Südwesten stark oder sehr stark belastet, 79 Prozent sagen dies auch für sich selbst aus. Bundesweit arbeiten mehr als drei von vier Lehrerinnen und Lehrern (79 Prozent) in der Regel auch an Wochenenden, für die meisten ist Erholung in der Freizeit kaum noch möglich (60 Prozent). Etwa jede zweite Lehrkraft an einer deutschen Schule fühlt sich laut der Umfrage körperlich (62 Prozent) oder mental erschöpft (46 Prozent).

Da mag es überraschen, dass laut Umfrage dennoch mehr als drei von vier befragten Lehrkräften in Baden-Württemberg noch immer zufrieden mit ihrem Job sind (78 Prozent). Die Stimmungslage der aktiven Lehrerinnen und Lehrer könnte aber nicht nur in Baden-Württemberg den bereits deutlichen Lehrkräftemangel auch verstärken: Bundesweit mehr als jede zehnte Lehrkraft (13 Prozent) gab in der Befragung an, kürzer treten und ihre Unterrichtsstunden im kommenden Schuljahr verringern zu wollen, das gilt vor allem für Teilzeitkräfte.

