Corona-Lockerungen: überfällig oder zu früh? - Das sagen Schwäbische.de-User

Seit Montag gelten in Baden-Württemberg Lockerungen der Corona-Verordnung.

Wir haben Sie - die User von Schwäbische.de - befragt: Was ist Ihre Meinung zu diesem Streitthema?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Zu frühe Lockerung wird noch teurer

Andreas A.: "Was soll denn eine 'noch deutlichere' Lockerung bringen? Genau das wird dann eben zerstören, was wir die letzten Wochen versucht haben einzudämmen. Die Menschen verhalten sich inzwischen schon wieder so, als gäbe es das Virus nicht. Der Punkt ist, dass der wirtschaftliche Schaden noch viel höher sein wird, das Virus uns noch länger beschäftigen wird, sofern die Lockerungen zu früh leichtsinnig vonstattengehen."

Man will keinen weiteren Fehler machen

Herta S.: "Nachdem man dies vom RKI als nicht so dramatisch eingeschätzt hat, will man sich bestimmt nicht einen weiteren Fehler einer zu frühen Öffnung nachsagen lassen. Umso länger dies geht, umso mehr Pleiten drohen laut Ökonomen. Unterstützungen in Form von Krediten müssen ja auch bezahlt werden. Zudem müssen Privatleute Fixkosten und Kreditraten bedienen. So mancher war vorher schon an der Grenze des Möglichen."

In drei Wochen kommt die Quittung

Andreas K.: "Viel zu früh! Jetzt meinen viele, dass sie wieder fast normal tun können und in drei Wochen kommt die Quittung. Dann ist komplett dicht."

Kann wieder zum Lockdown führen

Tino B.: "Lockerungen, die leicht wieder zum Lockdown werden können."

Aber bitte mit Maskenpflicht

Stephan S.: "Genau richtig. Aber bitte mit Maskenpflicht!"

Das ist noch lange nicht unter Kontrolle

Christopher G.: "Die Zahl der Infizierten steigt immer noch, nur nicht mehr so schnell. Man braucht kein Genie zu sein, um herauszubekommen, was eine Lockerung der Maßnahmen bewirken wird. Das ist noch lange nicht unter Kontrolle."

In großen Schritten zurückfahren

Andreas P.: "Es ist höchste Zeit, die Maßnahmen in großen Schritten zurückzufahren. Die Prognosen haben sich nicht erfüllt und fußen in keinster Weise auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die wirtschaftliche Existenz und physische wie psychische Gesundheit von vielen Mitbürgern ist aufgrund der Maßnahmen gefährdet. Weltweit sprechen sich führende Epidemiologen für eine Rückkehr zur Normalität aus. Leider liest man in dieser Zeitung so gut wie nichts von diesen. Aber das könnten Sie ja leicht ändern." (Müssen wir gar nicht, denn auch die seriös kritischen Stimmen zu den Maßnahmen gab es bei uns zu lesen. Wir zitieren den ehemaligen Intendanten des Hessischen Rundfunks, Helmut Reitze: "Nicht alles, was Sie nicht gesehen haben, haben wir nicht nicht gesendet." / Anm. d. Red.)

Es geht um die richtige Balance

Tom D.: "Weder überfällig, noch zu früh! Das Wichtigste ist, die Balance zu finden zwischen 'normalem' Leben und der Vorsicht vor erneutem Anstieg der Infektionsrate. Sollte es einen erneuten Anstieg geben, wäre dies absolut fatal für alle wirtschaftlichen Bereiche. Eine monatelange Durststrecke läge dann vor uns."