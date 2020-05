Corona-Krise: German Open Championships im Tanzen abgesagt

Auch die German Open Championships im Tanzen fallen aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Die 34. Auflage sollte eigentlich vom 11. bis 15. August im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart stattfinden. Großveranstaltungen sind jedoch bis zum 31. August verboten. Es habe deswegen keinen „Entscheidungsspielraum“ gegeben, teilte Geschäftsführer Wilfried Scheible nach einer Telefonkonferenz der Verantwortlichen am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr hatten an der Tanz-Veranstaltung rund 4000 Paare aus 60 Nationen teilgenommen. Etwa 5000 Zuschauer hatten sich täglich die Wettbewerbe vor Ort angeschaut.

Mitteilung