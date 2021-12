Corona-Inzidenz im Südwesten sinkt weiter auf 467,5

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz ist in Baden-Württemberg weiter gesunken. Sie lag am Freitag laut Landesgesundheitsamt bei 467,5 Menschen, die sich in einer Woche pro 100.000 Einwohner infizierten. Am Donnerstag hatte der Wert bei 491,7 gelegen.

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie stieg um 7892 auf 924.163. Es gab im Südwesten binnen 24 Stunden 65 weitere Corona-Todesfälle - die Gesamtzahl stieg damit auf 12 241. Landesweit liegen derzeit 666 Covid-Patienten auf Intensivstationen - das sind vier mehr als am Donnerstag.

Unter den 44 Stadt- und Landkreisen hat Heidelberg die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz: 282,2. Am höchsten ist sie im Kreis Tuttlingen mit 862,5. Bislang wurden 24 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt. Am Vortag waren es 23.

Aktuelle Corona-Zahlen