Corona-Inzidenz im Südwesten sinkt weiter: Auf 345,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist weiter gesunken. Wie das Landesgesundheitsamt am Samstag in Stuttgart mitteilte, lag der Wert bei 345,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Freitag waren es noch 353,1 gewesen.

Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land sank im Vortagesvergleich um 7 auf 610. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100.000 Menschen und Woche - sank ebenfalls: von 4,9 auf 4,66. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Samstag 4511 weitere Corona-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 970.079. Bislang wurden den Angaben zufolge 121 Fälle der Omikron-Variante im Südwesten gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 10 auf nun 12.561.

© dpa-infocom, dpa:211218-99-435253/2

Lageberichte des Landesgesundheitsamts