Corona in der Psychiatrie: Wenn die Erschöpfung gewinnt

Noch ist es dunkel in den Zimmern auf Station 3051, noch ist es der Schlaf, der den Geist in Vergessen wiegt. Der beißende Geruch nach Desinfektionsmittel verheimlicht Schweiß und Urin.

Katharina Vogt (Namen der Pfleger und Patienten geändert) bindet ihre langen Haare zu einem Zopf, zieht die Schlaufen der Atemschutzmaske über ihre Ohren. Das strahlende Weiß betont die Schatten unter ihren Augen. Ihre Schicht beginnt, acht Stunden, nach deren Ablauf Vogt keine Kraft mehr für den Rest des Tages haben wird.

Um 6.30 Uhr löst der Frühdienst den Nachtdienst ab. Übergabe im Stationsbüro. „Frau Lechner ist schwingungsfähig, hat gut mitgeholfen beim Waschen heute.“ – „Herr Bosig ist seit gestern wieder da, er hat wiederholt Ängste geäußert, dass Herr Hoffmann ihn bedrohe.“ – „Herr Christ soll heute entlassen werden, verweigert aber vehement den PCR-Test.“ – „Der sollte doch schon gestern entlassen werden.“ – „Schon, aber ohne PCR-Test nimmt das Heim ihn nicht auf.“ – „Dann versuchen wir es heute nochmal.“

Patienten mit Demenz oder Depressionen

Die ersten Patienten verlassen im Pyjama ihre Zimmer und schlurfen über den langen Linoleumflur, ihre Blicke vernebelt wie die Landstraße, die sich in der Morgendämmerung nach Zwiefalten schlängelt.

Hier oben, auf der Schwäbischen Alb, hinter Türen, die sich nur von außen öffnen lassen, arbeitet Katharina Vogt als Pflegehelferin. Station 3051, Alterspsychiatrie des psychiatrischen Landeskrankenhauses Zwiefalten: ein Ort, der selten in den Blick gerät. Hier betreuen sie Menschen, die älter als 65 Jahre und psychisch erkrankt sind, an Demenz zum Beispiel oder an Depression.

Wenn Corona die Seele krank macht

Das seit Corona so beliebte Bild des Brennglases, auch Vogt und ihre Kollegen können es mühelos zeichnen. Denn in der Einsamkeit, der Strukturlosigkeit der Pandemie wird die Station zusätzlich zum Auffangbecken für psychisch Erkrankte, die mit der Veränderung nicht umgehen können. Ohne die üblichen Kontakte, die üblichen Routinen bauen sie radikal ab, „kognitive Einbrüche“ heißt die Fachvokabel.

Hinzu kommt, dass zu Hause oder in den Heimen die Zuwendung durch Angehörige oder Ehrenamtliche wegfällt und durch Pflegepersonal kaum kompensiert werden kann. Bei Dementen beispielsweise führt das zu „herausforderndem“ Verhalten: Viele werden aggressiv, wollen sich oder anderen etwas antun.

In diesen Fällen fragen überforderte Angehörige oder Heimleitungen auf Station 3051 an: Hier ist man den Umgang mit betreuungsintensiven Menschen gewohnt, hier können Medikamente zur Beruhigung verabreicht werden. Die meisten bleiben zwischen vier und sechs Wochen, werden entlassen, kommen wieder. Einmal Zwiefalten, immer Zwiefalten – eine Redensart hier im Ort, auch Vogt wiederholt sie.

Formalien wirken absurd

7.04 Uhr: Um fünf Patienten vom Bett an den Frühstückstisch zu bringen, hat Katharina Vogt eine knappe Stunde Zeit. Theoretisch gilt auch in der Psychiatrie das Abstandsgebot, doch bereits das Waschen zeigt, wie absurd diese Formalie ist. Um das Infektionsrisiko einzudämmen, machen die Pflegenden zweimal die Woche einen Schnelltest.

Vogt ist bereits geimpft, so wie etwa die Hälfte des Klinikpersonals, trotzdem trägt sie die Maske, die immer wieder unter ihre Nase rutscht, während sie routiniert Rücken schrubbt und Windeln wechselt. Sie ist 31 Jahre alt, vor zwei Jahren wechselte sie vom Einzelhandel zur Pflege. Auf der Station 3051 ist sie nur wenige Monate länger als Corona.

Es gibt noch eine weitere Vokabel, die in der Pandemie eine neue Relevanz bekommen hat: „nicht absprachefähig“. Sie bezeichnet Patienten, die Anweisungen nicht befolgen, geschweige denn verstehen können. Abspracheunfähige Menschen sind die pandemieuntauglichsten. Für sie bleibt die Maske im Gesicht der Pflegerin ebenso ein Rätsel wie das Stäbchen in der Nase oder der seltener gewordene Besuch der Kinder.

Die Maske verbirgt das Lächeln

Schon ist es 7.30 Uhr. Frau Baumann aus Zimmer 32 will nicht aufstehen. „Na komm“, ruft Vogt ihr zwei-, dreimal zu, durch das Plastik klingen ihre Worte verwaschen. „Gibt doch jetzt Frühstück, gibt Kaffee!“ Schließlich setzt sich Vogt auf die Bettkante, streichelt die Hand der Patientin, die über der Decke hervorschaut, nimmt kurz die Maske ab, beugt sich vor, wiederholt jetzt klare Worte. Es hilft.

„Normalerweise lesen sie von meinen Lippen“, sagt Vogt. Weil sich zur verwirrten Psyche oft die Schwerhörigkeit gesellt. Selbst, wenn nicht alle Worte, die über diese Lippen kommen, Sinn ergeben, begreifen die Alten doch zumindest das Lächeln. Manche Patienten, sagt Vogt, fassten ihr ins Gesicht oder versuchten, ihr die Maske herunterzuziehen.

Ohne Mimik verstehen Demente wenig

Die deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaften hat im August 2020 eine Leitlinie für die stationäre Altenhilfe unter Pandemiebedingungen herausgegeben. Empfehlung Nummer 7 sieht vor, dass Pflegende ihre verbale wie nonverbale Kommunikation aufgrund des Mund- und Nasenschutzes anpassen.

„Insbesondere für Menschen mit Demenz ist es wichtig, die Mimik ihrer Gesprächspartner sehen zu können“, heißt es dort. Das Gleiche gilt für alle übrigen Patienten, die Sprache nicht verarbeiten können – auch außerhalb der alterspsychiatrischen Station; Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zum Beispiel.

Julia Haberstroh, Professorin für Psychologische Alternsforschung an der Universität Siegen, weiß, welchen Stellenwert nonverbale Kommunikation für die Patienten einer Alterspsychiatrie einnimmt. Als Gerontopsychologin untersucht sie unter anderem, wie Menschen mit Demenz weiterhin selbstbestimmt leben können. Solange die Mimik das Gesagte unterstütze – wie etwa das Lächeln einen freundlichen Satz – , störe eine Maske bei der Kommunikation, sagt Haberstroh.

Dass sie diese jedoch gänzlich verhindere – mit dieser Annahme mache man es sich zu einfach. „Nonverbale Kommunikation ist so viel mehr als Mimik: Berührung, Körperhaltung oder Stimmlage zum Beispiel.“ Die Maske allein führe nicht automatisch zu Verunsicherung – vielmehr sei sie ein Bestandteil dieser insgesamt beunruhigenden pandemischen Situation.

Umso mehr müssen Pflegende wie Vogt kompensieren, was die AHA-Formel ihnen nimmt. Doch ein Lächeln zu ersetzen kostet Zeit.

Gesundheit und Leid von Patient und Personal eng verknüpft

8.00 Uhr. Herr Berthold müsste schon beim Frühstück sein. Stattdessen putzt er sein Gebiss. „Wollen Sie Deo?“ ruft Vogt und sprüht testweise in die Luft, hält ihre Nase in die Wolke, zuckt mit den Schultern. Sie selbst erkrankte im April 2020 an Corona und kann bis heute weder riechen noch schmecken.

Vor Kurzem haben Ärzte ihr ein Post-Covid-Syndrom und chronische Migräne bescheinigt – Vogt wirkt erleichtert, als sie von der Diagnose erzählt. Sie ahnt jetzt, warum sie sich zu jeder Berührung überreden muss. Vogt ist niemand, dem Lächeln schwerfällt, herzlich schwäbelt sie, während sie die Greise wäscht und ankleidet. Doch in ruhigen Momenten füllen sich ihre Augen mit Tränen, die sie eilig wegtupft.

Live-Video: Lauterbach, Wieler und Drosten über die aktuelle Corona-Lage

An einem Ort wie diesem, auf der Station 3051, sind Gesundheit und Leid von Patient und Personal eng verknüpft. Und auch diese Beziehung verstärkt die Pandemie wie ein Brennglas. Die Pflegenden sind erschöpft und haben noch weniger Zeit als sonst.

Das spüren die Alten, die noch einsamer und verlorener wirken, noch verwirrter und aggressiver sind. Aber Letztere haben dafür keine Sprache, zumindest keine, die leicht zu verstehen ist. Nur die Pflegenden können erzählen, wie alle auf der Station unter der Pandemie leiden.

Die Erschöpfung nimmt überhand

Um 8.30 Uhr sitzt endlich auch Herr Berthold beim Frühstück. Katharina Vogt und ihre Kollegen gehen um die Tische, reichen Marmeladenbrote von Tellern und Tabletten von Teelöffeln. An den Fenstern hängt selbst gebastelte Frühlingsdekoration – immerhin dieser Programmpunkt musste nicht dem Infektionsrisiko weichen.

Ausflüge, Kaffeerunden im Park, Kegelnachmittage: Alles, was die Eintönigkeit des Stationsalltags aufbricht, liegt weit in der Vergangenheit. „Da sind die immer richtig aufgeblüht, wenn die mal hier rauskamen“, erzählt eine Pflegerin, während sie Saft nachschenkt.

Eigentlich hätten sie jetzt Pause, stattdessen bereitet Vogt ein Zimmer für zwei Neuankömmlinge vor. Zu Beginn der Pandemie durften sie wegen der Infektionsgefahr niemanden aufnehmen, die Patienten wurden auf andere Stationen verteilt. Mittlerweile hat die Stationsleitung eine Maximalbelegung von 20 Patienten angeordnet, doch diese Zahl ist selten zu halten.

Gleichzeitig fehlt es an Personal, weil immer häufiger Pflegende in Quarantäne müssen oder selbst an Corona erkranken. Viele reduzieren ihre Arbeitsstunden, weil die Erschöpfung überhandnimmt. So auch Vogt.

Schnell zurück in der Psychiatrie

10.45 Uhr. Aktivierungsprogramm im Sitzkreis. Die Therapeutin stimmt „Die Vogelhochzeit“ am Klavier an, sie selbst singt mit der Maske nicht, aber das muss sie auch nicht, fehlerfrei formen Münder die Verse. Ein Pflegehelfer bittet zwischendurch zwei Singende zum Schnelltest – Neuankömmlinge müssen bei ihrer Ankunft und dann wieder am fünften Tag getestet werden. Folgsam öffnen sie den Mund nach Anweisung, es braucht ein paar Anläufe, nur kurz unterbricht Husten den Gesang. In die alten Routinen haben sich neue geschlichen.

Zum Mittagessen um 12.00 Uhr Fisch und Kartoffeln. Schnelle Schritte umkreisen Tische, die Maske verleiht den Gesichtern formale Distanz, die nur durch ein kurzes Streicheln hier und da aufgelöst wird. Kurze Hocke, das Gesicht von Katharina Vogt berührt fast die Ohren der Patienten, so nah muss sie ihnen kommen, um sich verständlich zu machen.

Während die letzten Tabletts abgeräumt werden, fallen die Ersten in einen dämmrigen Schlaf. Zunächst bemerkt niemand, dass Herr Lohmann Frau Baumann zu würgen beginnt. Ein stummes Ringen, sie erstarrt, reißt die Augen auf, er hat seine Hände um ihren Hals geschraubt, den Mund verhärtet, den Blick starr. Die Pfleger schreiten ein, halten sie, bringen ihn aus dem Speisesaal. Herr Lohmann ist erst vor einer Woche entlassen worden, am Wochenende kam er zurück. So schnell, wie es passierte, ist es vergessen.

40 Prozent mehr Anfragen bei Psychotherapeuten

Für Julia Haberstroh von der Universität Siegen ist Aggression eine menschliche Reaktion auf eine Welt, die noch unzuverlässiger geworden ist, als sie es für die Patienten ohnehin schon war. „Sogar wir gesunden Menschen sind völlig überfordert“, sagt sie. Darauf deuten auch die Zahlen der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung hin.

Einer Umfrage von Januar dieses Jahres nach sind allein die Anfragen nach Psychotherapien seit Beginn der Pandemie um rund 40 Prozent gestiegen. „Jemand, der ohnehin auf wackeligen Beinen steht, fällt schneller um“, sagt Haberstroh. Und ihre Vertrauenspersonen, die ihnen normalerweise Stabilität geben, fingen spätestens im zweiten Corona-Jahr ebenfalls an zu wackeln.

„Am schlimmsten war es letztes Jahr in der ersten Welle, als wir infizierte Patienten isolieren mussten“, sagt Stationsärztin Deborah Lehmann, kurz vor Ende dieser Frühschicht in ihrem Büro. „Die Patienten dachten, sie kämen in das Todeszimmer.“ Damals, im März 2020, erkrankten auf einen Schlag sechs Patienten auf der Station – zu viele, um sie auf die „Corona-Station“ zu verlegen, die die Klinikleitung in einem anderen Gebäudekomplex eingerichtet hatte.

Die Erschöpfung will nicht weichen

Also teilten sie ihre Station, errichteten eine provisorische Barriere aus Sofas und Tischen. Die Infizierten kletterten darüber – auch das bedeutet „nicht absprachefähig“. In voller Schutzmontur verrichteten die Pfleger ihre Dienste. Nicht nur verschwand das Lächeln hinter einer Maske, sondern auch der Blick hinter einem Plastikvisier und die Wärme der Berührung unter drei Paar Einweghandschuhen.

Auch Vogts Erschöpfung begann in diesen Wochen und will nicht von ihr weichen. Um 14.42 Uhr endet ihre Schicht, vorher übergeben sie und ihre Kollegen an den Spätdienst. Eingesunken und mit baumelnden Beinen sitzt sie auf einer Anrichte – ihr Atem und ihre Kraft reichen nicht, um Vollzeit zu arbeiten, erst recht nicht unter Pandemiebedingungen. Bald wird sie eine zweite Reha beginnen. Nach Schichtende, sagt sie, wird sie den Rest des Tages schlafen.

Oft fließen Tränen

„Herr Lohmann ist heute Morgen laut geworden. Nach dem Mittagessen hat er Frau Baumann gewürgt. Sie scheint sich aber wieder gut erholt zu haben.“ – „Herr Christ hat immer noch keinen PCR-Test zugelassen.“ – „Dann wird das Heim ihn nicht aufnehmen.“

Kurz bevor Katharina Vogt geht, geht auch ein Patient, Herr Walter. Die Station 3051 entlässt ihn heute in sein Pflegeheim. Zwei Rettungssanitäter holen ihn mit einem Rollstuhl ab, eine Pflegerin zieht ihm die Schlaufen einer FFP2-Maske über die Ohren.

„Die brauchen Sie doch wegen dem Corona-Gedöns“, ruft sie ihm zu. Er fasst vorsichtig an sein Gesicht, auf seinem Schoß ein Karton mit seinen Habseligkeiten, in seiner Hand ein Gehstock. Weinend vergräbt er das Gesicht in seinen Händen, während er hinausgeschoben wird. Und kann nicht sagen, warum.

