Corona-Fall: Trainingspause für Stuttgarts Handballer

Wegen eines Corona-Falls setzt Handball-Bundesligist TVB Stuttgart vorerst mit dem Training aus. „Kurz vor dem gestrigen Testspiel gegen den Ligakonkurrenten HC Erlangen kam bei der wöchentlichen Pooltestung auf das Corona-Virus die Info vom Labor, dass der TVB einen positiven Corona-Fall hat“, teilten die Schwaben am Dienstag mit. Die Partie war deshalb am Montagabend kurzfristig abgesagt worden. Der Club wird nun mit dem Gesundheitsamt das weitere Vorgehen abstimmen. Aktuell ruhe der Trainingsbetrieb. Ob der TVB das am kommenden Freitag geplante Vorbereitungsspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten im Rahmen des BGV-Cups bestreiten kann, sei momentan offen.

