Corona-Demonstrationen: So ist die Lage am Bodensee

Das Wetter am Bodensee klart auf. Immer mehr Menschen versammeln sich. Insgesamt sind für das Wochenende 29 Versammlungen in Konstanz angemeldet.

Die ersten Menschen versammelten sich ab dem späteren Vormittag. Bei Regenwetter protestierten etwa 150 Menschen am Hafen gegen rechte Hetze und für Corona-Maßnahmen.

Am Wochenende sind in der Stadt am Bodensee 29 Versammlungen und Demonstrationen angemeldet, 17 davon für Samstag.