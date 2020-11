Corona bei Tönnies verdirbt KSC-Profi die Lust auf Fleisch

In den wildesten Träumen hätten es sich die Polizisten der Region wohl nicht vorstellen können, zu Kindergeburtstagen, Taufen oder Trauerfeiern gerufen zu werden. Etwa weil wie jüngst in Elchingen geschehen sieben Menschen aus drei Haushalten feierten. In normalen Jahren ein eher kleines Fest. Im Jahr 2020 ist das ein Verstoß gegen die Infektionsschutzverordnung, die mit 150 Euro pro Person bestraft wird.

Das tut sogar der Polizei leid „Natürlich sind solche Einsätze für unsere Einsatzkräfte nicht wirklich angenehm.