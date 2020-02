Corona-Ausbruch in Norditalien: Was Reisende aus Deutschland jetzt wissen müssen

Das Wichtigste im Überblick:

In Norditalien gibt es aktuell den schwersten Ausbruch des Corona-Virus in Europa

In der Lombardei nahe Mailand gibt es mehr als 160 bestätigte Infektionen

In der betroffenen Region dürfen Tausende ihre Häuser nicht verlassen

In der Nacht wurden zwei Züge aus Norditalien am Brenner gestoppt - sie waren unterwegs nach München

An Bord gab es aber keine Infizierten

Die deutsche Bundesregierung und Österreich warnen vor Panik und wollen die Grenzen offen halten

Für Reisende gibt es Info-Telefonnummern

Auch nach der Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens plant die Bundesregierung derzeit keine Grenzschließungen. „Grenzschließungen gehören im Moment nicht zu unseren Überlegungen“, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. Auch gibt das Auswärtige Amt keine Reisewarnung für Italien heraus. Eine Sprecherin verwies darauf, Voraussetzung für eine solche Warnung sei die „konkrete Gefahr für Leib und Leben“.

Reisende können allerdings die aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes beachten, so die Sprecherin weiter. Dort seien die von Italien ergriffenen Maßnahmen im Umgang mit dem Virus beschrieben.

Italien hatte sich zuletzt zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. 165 Ansteckungsfälle wurden dort inzwischen nachgewiesen, mindestens vier mit dem Virus infizierte Patienten starben. Die italienischen Behörden hatten am Wochenende drakonische Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen. Elf Städte im Norden wurden abgeriegelt, 52.000 Menschen stehen praktisch unter Quarantäne.

Entsprechende Überlegungen gebe es in Deutschland derzeit nicht, versicherte der Sprecher des Innenministeriums. Ein Sprecher des Gesundheitsressorts fügte hinzu, hierzulande sei es bislang gelungen, einzelne Infizierte zu isolieren und zu behandeln. Auch wären derartige Maßnahmen Ländersache, hieß es. In Deutschland gibt es bislang 16 bestätigte Infektionen.

Für eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland gebe es derzeit keine Anhaltspunkte, sagte der Sprecher unter Berufung auf das Robert Koch-Institut. Die Lageeinschätzung könne sich aber ändern.

Die Sprecher versicherten, die Lage werde sehr genau beobachtet.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts verwies auf geänderte Reisehinweise für Italien, nach denen man sich vor einem Reiseantritt gegebenenfalls beim italienischen Gesundheitsministerium unter der Telefonnummer + 39 1500 oder bei der betroffenen Region Lombardei unter 800 894545 informieren solle.

Italien ist aktuell das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. In der Lombardei stieg die Zahl der Infizierten am Montag auf 165, inzwischen gibt es ein fünftes Todesopfer. Der 88-Jährige sei in der Lombardei ums Leben gekommen, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Montag in Rom. Die Zahl der gemeldeten Infizierten stieg auf 219. Die Lombardei ist die am stärksten betroffene Region in Italien. Borreli warnte vor Panikmache - auch im Ausland. „Unser Land ist sicher, und man kann beruhigt hierher kommen.“ Alle Toten in Italien waren ältere Menschen, teils auch mit Vorerkrankungen. 23 Menschen seien auf der Intensivstation.

Die österreichische Regierung hat unterdessen ebenfalls vor Panik und Hysterie angesichts des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit Covid-19 im benachbarten Italien gewarnt. „Wir sind nach wie vor in einer sicheren, stabilen Situation“, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag vor der Tagung von Fachgruppen und dem Einsatzstab.

Es bestehe kein Grund zur Panik, bekräftigte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Alle 189 Tests auf das Coronavirus, die bisher in Österreich erfolgt seien, seien negativ. Die Behörden seien international in engem Kontakt.

Zwei Züge am Brenner gestoppt

Für die Beobachtung der neuen Lungenkrankheit ist es laut Anschober günstig, dass die klassische Grippewelle ihren Höhepunkt überschritten habe. Als Vorsichtsmaßnahme hatte der Landeschef von Kärnten, Peter Kaiser (SPÖ), am Sonntag vor Reisen ins nahe Norditalien abgeraten.

Zwei Züge aus Italien waren in der Nacht am Brenner vorübergehend angehalten worden, weil bei zwei Reisenden der Verdacht auf das Coronavirus bestand, der sich aber nicht bestätigte.

Wer am neuartigen Coronavirus erkrankt, der muss erstmal isoliert werden: Atemmaske und Schutzanzug sind Pflicht – selbst wenn nur ein Verdacht auf Corona besteht. So sieht es in einem Isolationszimmer aus.

Die Angst vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa und vor den wirtschaftlichen Folgen hat am Montag auch die Kurse an den europäischen Börsen abstürzen lassen.

In Frankfurt am Main gab der Dax um 3,21 Prozent nach. In London sank das Börsenbarometer FTSE 100 um mehr als drei Prozent, in Paris ging der CAC der 40 größten Unternehmen ebenfalls um mehr als drei Prozent zum Schlusskurs am Freitag zurück.

Die Investoren, die dachten, ihre Anlagen in den USA oder in Europa seien vor der Angst vor dem Coronavirus sicher, müssen jetzt umplanen. Ein Börsenanalyst

In Italien stürzte das Börsenbarometer in Mailand um 4,2 Prozent ab. Italien hat sich zuletzt zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. Mehr als 150 Ansteckungsfälle wurden dort inzwischen nachgewiesen, mindestens vier Menschen starben an der Infektion.

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.

Die Anleger hätten realisiert, dass es zu früh gewesen sei, negative Folgen der Epidemie in China auf die Wirtschaft als vernachlässigbar abzutun, erklärte der Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. „Die Investoren, die dachten, ihre Anlagen in den USA oder in Europa seien vor der Angst vor dem Coronavirus sicher, müssen jetzt umplanen“, sagte auch Analyst Jasper Lawler von der London Capital Group.

Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat auch die Aktien von Fluggesellschaften und Logistikkonzernen unter Druck gesetzt. Lufthansa, Air France-KLM und IAG büßten jeweils rund sieben Prozent ein. Die Papiere der international tätigen Logistikanbieter Deutsche Post, A.P. Moeller-Maersk und Kühne & Nagel verloren zwischen 4,6 und 5,2 Prozent.

BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang äußert sich zu den aktuellen Entwicklungen beim Corona-Virus: „Koordiniertes wirtschaftspolitisches Vorgehen der Bundesregierung gefordert”

„Die deutsche Industrie fordert ein koordiniertes wirtschaftspolitisches Vorgehen der Bundesregierung. Neben dem Gesundheitsschutz muss die Politik ab sofort das wirtschaftliche Krisenmanagement in den Fokus nehmen. Die Auswirkungen des Virus sind in Ausmaß und Dauer derzeit überhaupt nicht einzuschätzen. Für die Konjunktur drohen schwere Auswirkungen.

Erhebliche Auswirkungen auf deutsche Exportindustrie

Die Bundesregierung muss jetzt schleunigst wirtschaftspolitische Impulse für eine Belebung des Wachstums liefern. Erforderlich ist die politische Einigung noch im ersten Vierteljahr. Es ist zu wenig, wenn sich die Große Koalition einzig und allein um parteipolitische Fragestellungen kümmert.

Aufgrund großer Unsicherheiten auf den Weltmärkten ist die Konjunktur in Deutschland schon schwach ins neue Jahr gestartet. Die Effekte der Epidemie erhöhen den Druck auf unsere Unternehmen zusätzlich.

Die Auswirkungen des Coronavirus sind für die globale Wirtschaft und die exportorientierte deutsche Industrie deutlich zu spüren. Die mehr als 5000 deutschen Unternehmen in China sind derzeit in Beschaffung, Produktion und Absatz stark eingeschränkt. In den kommenden Wochen rechnen mehrere Industriebranchen in Deutschland mit Engpässen bei Lieferungen aus Fernost, unter anderem Elektro, Automobil, Pharma und Papier.”