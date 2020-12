Nach dem Corona-Ausbruch in einem Krankenhaus in Tettnang (Bodenseekreis) bleibt die dortige Situation angespannt. Nach Angaben einer Kliniksprecherin gelten 84 Mitarbeiter der Klinik als infiziert. Außerdem sei das Virus bei 26 Patienten nachgewiesen worden. Die betroffenen Patienten befinden sich nach Angaben der Sprecherin in Quarantäne. Insgesamt stehen im Krankenhaus Tettnang 130 Betten für Patienten bereit, die momentan weitgehend ungenutzt bleiben. Aktuell gebe es noch fünf weitere Patienten im Haus, die nicht mit dem Coronvirus infiziert seien. Vor einer Woche war noch die Rede von 53 Frauen und Männern aus der Belegschaft, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Mittlerweile hat sich diese Zahl auf 84 erhöht. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. „Die Infektionsketten der Mitarbeitenden werden vom Gesundheitsamt nachverfolgt“, sagte die Sprecherin am Montag. Das Krankenhaus hatte schon am 10. Dezember einen Aufnahmestopp erlassen, da das Virus damals bei insgesamt 34 Menschen nachgewiesen worden war. Drei infizierte Patienten mussten damals wegen starker Symptome auf die Coronastation in eine Friedrichshafener Klinik gebracht werden.