Corona-Ausbruch im Gefängnis: Gefangene und Wärter getestet

Wegen mehrerer Corona-Infektionen in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart sind massenweise Gefangene und Bedienstete getestet worden. Das bestätigte Anstaltsleiter Matthias Nagel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Rede war von rund 100 Gefangenen und 100 Angestellten, die getestet worden seien. Man erwarte die Ergebnisse am Donnerstag, sagte Nagel. Zwei infizierte Gefangene im Alter von jeweils 24 Jahren befänden sich derzeit isoliert in ihrer Abteilung. Wo und wie sich die Gefangenen angesteckt haben, ist weiter unklar. Sie hätten aber nicht viele Sozialkontakte gehabt, sagte Nagel. „Wir gehen davon aus, dass nicht mehr viel kommt.“ Ein weiterer Gefangener sei positiv getestet worden. Eine positiv getestete Bedienstete befände sich zuhause.

Die JVA verfüge über Räume in der Krankenabteilung, die eigentlich für Tuberkulose-Fälle gedacht seien, um die Infizierten unterzubringen, sagte Nagel. Wegen des Corona-Ausbruchs wurde am Montag in dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim ein Aufnahmestopp verhängt. Der Verkehr mit der Außenwelt wurde auf das Nötigste beschränkt. Weil Angeklagte nicht vor Gericht erscheinen konnten, mussten diese Woche mehrere Prozesse vertagt werden.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-295321/2