Corona-Abstrichzentrum an Stuttgarter Messe wieder geöffnet

Seit Donnerstag ist das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) an der Messe Stuttgart wieder in Betrieb. Nachdem das Zentrum am 11. Juni zunächst geschlossen worden war, wurde es wegen der steigenden Anzahl an Verdachtsfällen und Kontaktpersonen nun wieder geöffnet, wie eine Sprecherin des Landkreises Esslingen auf Anfrage mitteilte. Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Esslingen können dort mit einem Code ihres Hausarztes einen Corona-Abstrich vornehmen lassen.

Die Probe wird den Menschen in einem „Drive-In-Verfahren“ aus dem Auto heraus entnommen, so sollen in relativ kurzer Zeit viele Abstriche entnommen werden, wie die Sprecherin mitteilte. Ein weiterer Vorteil des Verfahrens sei die erhöhte Sicherheit des Personals und der Testpersonen. Das CAZ ist werktags von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Pressemitteilung Landkreis Esslingen