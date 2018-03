Im Mannheimer Mühlauhafen am Rhein ist am frühen Dienstagmorgen ein Schiff havariert. Ein Leck am Bug habe Wasser in den Motorraum des Containerschiffs gespült, das zwischenzeitlich zu sinken drohte, sagte ein Sprecher von Feuerwehr und Katastrophenschutz in Mannheim. Diese Gefahr war wenige Stunden nach der Havarie aber gebannt. Einsatzkräfte dichteten das etwa zwei Quadratmeter große Leck ab. „Im Moment pumpen wir mehr Wasser ab, als nachgespült wird“, sagte der Sprecher am Morgen. Die unverletzte Besatzung unterstütze die Retter bei dem Einsatz. Ob es zu Umweltschäden kam, war zunächst unklar, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Leck im Schiffsrumpf war gegen 2.00 Uhr aus zunächst nicht bekannter Ursache entstanden, wie eine Sprecherin des für Wasserschutz zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen sagte. Bei dem Unfall sei außerdem eine nahe Steganlage beschädigt worden. Über den genauen Schiffstyp lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Gefahrgut war jedoch den Angaben zufolge nicht an Bord. Der genaue Hergang werde von Beamten vor Ort untersucht.

An dem Einsatz am havarierten Schiff beteiligten sich rund 80 Kräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei und Taucher, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Absicherung sollte noch am Morgen beendet werden.