Comebacks von Seitz und Dauser bei Turn-WM-Qualifikation

Bei der ersten nationalen Qualifikation für die Turn-Weltmeisterschaften in Doha wird die lange verletzte Olympia-Turnerin und Weltcupsiegerin Elisabeth Seitz in Stuttgart ihr Comeback geben. Bei der Veranstaltung am 15. September geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tickets zur WM in Katars Hauptstadt vom 25. Oktober bis 3. November. Die finale Besetzung der fünfköpfigen WM-Teams wird im Rahmen der deutschen Meisterschaften in Leipzig (29./30. September) ausgeturnt.

Die Olympia-Dritte Sophie Scheder muss hingegen nach ihrer Finger-Operation die erste Qualifikation noch auslassen. Die Chemnitzerin wird sich laut Cheftrainerin Ulla Koch aber voll motiviert auf die Meisterschaften vorbereiten. „Die Europameisterschaften sind ausgewertet, und aus den gemachten Fehlern sind die entsprechenden Konsequenzen gezogen worden“, sagte Koch.

Männer-Cheftrainer Andreas Hirsch hat auf das medaillenlose Abschneiden bei der EM in Glasgow ebenfalls reagiert und Schlussfolgerungen gezogen. „Wir werden uns bei unseren Vorbereitungen an einer strikten Auslegung der Wertungsrichtlinien orientieren. So wollen wir versuchen, unsere Potenziale zu erschließen“, sagte der Berliner. Zurück im Kreis der Auswahlturner ist in Stuttgart Lukas Dauser, der nach über einjähriger Verletzungspause seinen ersten wichtigen Wettkampf absolvieren wird.

Mitteilung DTB