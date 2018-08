CO2-Ausstoß: Grün-schwarze Dienstwagenflotte eher schlecht

Von Agence France-Presse und Deutsche Presse-Agentur

Im norditalienischen Genua ist am Dienstagmittag eine Autobahnbrücke der A10 teilweise eingestürzt. Nach Angaben der italienischen Feuerwehr stürzten „Autos und Lastwagen“ in die Tiefe. Es gebe „dutzende Opfer“, sagte der Leiter der Rettungsstelle der norditalienischen Stadt in den Medien, Mitarbeiter der Leitstelle bestätigten AFP die Angaben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa seien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Vier Schwerverletzte waren demnach bereits auf dem Weg in Krankenhäuser.