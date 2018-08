Clueso hasst Autofahren und will keinen Führerschein machen

Sänger Clueso (38) hat keinen Führerschein und kann Autofahren nichts abgewinnen. „Autofahren hasse ich (...) wie die Pest, weil ich, seit ich Musik mache, immer notgedrungen viel im Auto sitze“, sagte der Erfurter dem „Südkurier“. Den Führerschein machen wolle er nicht. „Für mich ist das auch so ein Initiationsritual, das ich immer weiter verschiebe, so ein „Peter-Pan-Ding“. Ich denke: „Seid ihr mal alle schön erwachsen mit euren Führerscheinen.““ Er reise lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln und fliege immer mit Handgepäck. „Ich appelliere immer an die Leute, die mit mir reisen, so wenig wie möglich mitzunehmen.“

