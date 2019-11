Claus Vogt will Frauenfußball beim VfB Stuttgart etablieren

Claus Vogt möchte im Fall seiner Wahl zum Präsidenten des VfB Stuttgart den Frauenfußball beim schwäbischen Traditionsclub etablieren.

„Das liegt mir am Herzen“, sagte der 50-Jährige der „Bild“ (Freitag). „Ich fände es wichtig, Frauen-Fußball beim VfB anzubieten. Ich habe bereits mit anderen Vereinen über mögliche Kooperationen gesprochen.“ Auf der Mitgliederversammlung am 15. Dezember stellen sich die Unternehmer Vogt und Christian Riethmüller zur Wahl.

In einem weiteren Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ äußerte sich Vogt auch zur Suche des Zweitligisten nach einem zweiten Investor.

„Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich hätte zum Beispiel den Gedanken, dass es auch eine regionale Mittelstandsbeteiligung sein könnte“, sagte er. „Es wäre ein schönes Zeichen vom VfB zu sagen, wir versuchen, die Unternehmen vor der Haustüre einzubinden.“

