Christopher Buchtmann kehrt in den St. Pauli-Kader zurück

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kann im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim wieder auf Christopher Buchtmann setzen. Der Mittelfeldspieler hat seine Oberschenkelzerrung auskuriert. „Er ist ein Thema für den Kader, eventuell auch für die Startelf“, sagte Trainer Markus Kauczinski am Donnerstag. Auch Innenverteidiger Philipp Ziereis steht wieder zur Verfügung, nachdem er sich von seinem grippalen Infekt erholt hat. Der von einem Muskelfaserriss betroffene Flügelspieler Waldemar Sobota hat das Mannschaftstraining ebenfalls wieder aufgenommen. Ein Einsatz am Wochenende käme laut Kauczinski allerdings noch zu früh.

Der FC St. Pauli steht nach zwölf Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz, hat nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und Stadtrivalen Hamburger SV. Auch der 1. FC Heidenheim spielt eine gute Saison und rangiert auf Tabellenplatz sechs. „Heidenheim ist eine schwere Aufgabe“, warnt Kauczinski: „Sie haben sich in den letzten Wochen oben rangepirscht und wollen mit einem Sieg an uns vorbei. Der FCH kämpft und rennt nicht nur, sondern spielt auch gut Fußball.“ Besonders vor Marc Schnatterer hat der St. Pauli-Trainer Respekt. Der 32-Jährige sei „der Mann für entscheidende Momente“.

