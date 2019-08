Böses Omen oder Symbol der Hoffnung? Christoph Rapp entscheidet sich für letzteres: „Bange machen gilt nicht“, sagt der 22-jährige Maurer aus dem oberschwäbischen Schemmerhofen. Mit fast 40 anderen jungen deutschen Profis aus Handwerk, Industrie und dem Dienstleistungsbereich wird er am Donnerstag, 22. August im Stadion von Kasan an der Eröffnung der 45. Weltmeisterschaft der Berufe teilnehmen. Gerade mal 14 Monate ist es her, dass dort, auf dem Rasen der Kasan-Arena, Fußball-Weltmeister Deutschland von Südkorea mit einem krachenden 2:0 entthront und nach Hause geschickt wurde.

„Keine schöne Erinnerung, aber davon lass’ ich mich nicht aus der Ruhe bringen“, sagt Rapp. Er gehört zu Deutschlands Hoffnungen auf eine Goldmedaille bei den WorldSkills 2019. Im vergangenen Jahr wurde der junge Schwabe bei den EuroSkills in Budapest schon zum besten Maurer Europas gekürt. Sein Ziel für Kasan, der Hauptstadt der autonomen russischen Republik Tatarstan, ist klar: Am Ende der WorldSkills 2019 möchte er ganz oben auf dem Treppchen stehen.

Doch die Konkurrenz ist stark. Bei den WorldSkills 2017 – der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt – teilten sich ein Chinese und ein Österreicher das Maurer-Gold, gefolgt von einem Kollegen aus Australien. Die Aufgabe bestand darin, das Flaggensymbol der Vereinigten Arabischen Emirate – ein Adler auf gekreuzten Schwertern – in stilisierter Form mit Ziegelsteinen mehr als mannshoch nachzubauen.

Motto: Cool bleiben und einfach machen

Was den Maurern in Kasan aufgetragen wird, erfahren sie erst kurz vorher. Für ihr Werk bekommen sie 22 Stunden Zeit, verteilt auf vier Tage. Dann werden Punkte nach einer Reihe professioneller Kriterien vergeben. Zur Vorbereitung hat Rapp verschiedene Varianten geübt. Darunter eine Wand mit Bögen, Lager-, Stoß- und Diagonalfugen – mit dem gezackten Matterhorn als Motiv. „Was immer der Auftrag sein wird, cool bleiben und einfach machen – das ist mein Wettkampf-Motto“, sagt der Europameister.

Thomas Sander, Vorsitzender des Fachverbands Hoch- und Massivbau im Zentralverband Deutsches Baugewerbe, glaubt an Rapps Fähigkeiten, seit er den jungen Bauhandwerker bei der EM in Budapest beobachtet hat: „Ich bin begeistert, mit welch hoher Konzentration Christoph Rapp dort gearbeitet hat.“ Zuversichtlich ist auch Rapps WM-Trainer, der Bautechniker Jannes Wulfes (23) aus Hildesheim: „Er zieht sein Ding auch unter hohem Druck durch; Christoph ist einfach ein supergeiler Typ.“ Für den Berliner Pierre Holze (20), der 2018 Deutscher Meister der Maurer wurde, ist der kräftig gebaute und blondgelockte Kollege aus Schwaben ein Vorbild. „Er ist kameradschaftlich und bodenständig“, lobt Holze. „Christoph prahlt nie, sondern lässt seine Leistung für sich sprechen.“ Mit Rapps Hilfe bereitet Holze sich für die Teilnahme an der Berufe-EM in Graz im kommenden Jahr und der WM in Shanghai 2021 vor.

Von der Familie unterstützt

Seine Entscheidung, einen „handfesten Beruf mit viel frischer Luft“ zu ergreifen, habe er schon als kleiner Junge getroffen, berichtet Rapp. Nicht jeder habe Verständnis dafür gehabt, darunter einer seiner Lehrer: „Wieso ich trotz guter Noten unbedingt Maurer werden will, hat der gefragt.“ Natürlich habe das Vorbild der Eltern eine Rolle gespielt, sagt Christophs Mutter Sigrid Rapp (48). „Wir haben ja vor fast 20 Jahren unseren eigenen Betrieb gegründet, die Rapp Bau GmbH in Schemmerhofen.“ Vater Josef Rapp (49) habe den Filius schon frühzeitig mit auf Baustellen genommen. „Als andere Jungen sich zum Geburtstag eine Spielekonsole wünschten, hat Christoph gefragt, wann er eine Lohnsteuerkarte bekommt, um im Betrieb schaffen zu dürfen.“

Im rund 3000 Kilometer entfernten Kasan wollen die Rapps Christophs Bemühungen um WM-Gold persönlich und in voller Familienstärke unterstützen: Mutter, Vater und alle fünf Geschwister – drei Brüder und zwei Schwestern – fliegen nach Tatarstan. „Außerdem werden sein Patenonkel und dessen sechsköpfige Familie, fünf Freunde aus der Berufsschule und 13 Freunde aus Schemmerhofen anreisen“, berichtet Sigrid Rapp.

Für die Unterstützer wurden T-Shirts mit dem Logo der Maurerzunft, der deutschen Flagge und dem Schriftzug „Team Christe“ angefertigt. „Christe“, erklärt die stolze Mama, „ist sein schwäbischer Spitzname.“