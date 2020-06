Der Schweizer Schriftsteller Christoph Keller wird mit dem Alemannischen Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Der in St. Gallen lebende Autor bekommt den mit 10 000 Euro dotierten Preis für seinen Roman „Der Boden unter den Füßen“, wie das Kulturamt Waldshut-Tiengen am Donnerstag mitteilte. Laut Jury würdigt der Preis Kellers „sprachlich und kompositorisch meisterhafte Annäherung an die drängenden Fragen unserer Zeit.“

Der Literaturpreis wird seit 1981 alle drei Jahre vergeben und fördert nach Angaben der Organisatoren die Literatur des alemannischen Sprachraums. Die Preisverleihung ist für den 22. November in Waldshut-Tiengen angekündigt.

Pressemitteilung

Webseite Christoph Keller