Der Schriftsteller Christian Kracht erhält den mit 15 000 Euro dotierte Hermann Hesse Literaturpreis. Die Preisverleihung ist für den 18. November 2016 im Karlsruher Rathaus geplant, wie die Stiftung Hermann Hesse Literaturpreis am Montag mitteilte. Der 1966 in der Schweiz geborene Schriftsteller und Weltreisende Kracht sei eine singuläre Stimme in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die immer wieder auch zu Polarisierung Anlass gebe, begründete die Jury ihre Wahl. Die stilistisch vollendete Prosa des Autors betöre und verstöre zugleich. Den mit 5000 Euro dotierten Hermann Hesse Förderpreis erhält der 1978 in Niedersachsen geborene Autor Benjamin Maack. Die beiden Preise werden alle zwei Jahre in Karlsruhe vergeben.

Stiftung Hermann-Hesse-Literaturpreis Karlsruhe