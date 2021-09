Chemieexperiment löst Feuermelder in Schule aus

Ein Chemieexperiment und der dabei entstandene Rauch haben den Feuermelder an einer Kaufmännischen Schule in Lörrach ausgelöst. Nachdem die Feuerwehr die zuvor geräumte Schule überprüft und eine Gefahr ausgeschlossen hatte, konnte der Unterricht problemlos wieder aufgenommen werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. „Bislang war es bei dem immer wiederkehrenden Experiment nie zu Besonderheiten gekommen“, hieß es zu dem Vorfall vom Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:210916-99-242307/3

