Chemie- und Pharmabranche wächst durch starken Export

Im vergangenen Jahr hat die chemische und pharmazeutische Industrie im Südwesten 21 Milliarden Euro umgesetzt - 4,7 Prozent mehr als im Jahr davor. „Das ist eine Menge, so viel schaffen hoch industrialisierte Länder normalerweise nicht innerhalb eines Jahres“, sagte Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer der Chemie-Verbände Baden-Württemberg, am Dienstag in Stuttgart.

Wachstumstreiber war vor allem das starke Auslandsgeschäft, das um 5,9 Prozent zulegte. Der Exportanteil von Pharma und Chemie liegt mittlerweile bei 62 Prozent. In Baden-Württemberg beschäftigte die Branche in 2017 rund 57 600 Mitarbeiter.

Für das laufende Jahr sei man verhalten optimistisch, sagte Thomas Mayer. Bei einer Umfrage gaben fast zwei Drittel der Unternehmen an, auch 2018 mit steigenden Umsätzen zu rechnen.