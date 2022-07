Chefwechsel beim Autozulieferer Läpple: Neuer Vorstandssprecher ist Stephan Itter (55). Der bisherige Finanzvorstand folgte Klemens Schmiederer nach, der in den Ruhestand wechselte, wie Läpple am Freitag in Heilbronn mitteilte.

Neu in das Leitungsgremium kam als Technikvorstand Jörg Rödel - der Manager arbeitete bisher beim Automobilzulieferer Brose Fahrzeugteile.

Läpple mit Sitz in Heilbronn stellt unter anderem Pressteile und Karosseriemodule für die Automobilindustrie her. Die Gruppe setzte im vergangenen Jahr rund 486 Millionen Euro um, das war im Vorjahresvergleich ein Plus von 24 Prozent. Beschäftigt werden den Angaben nach weltweit rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

