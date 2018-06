CDU-Abgeordnete bringen sich in Stellung um den Fraktionsvorsitz. Den hat zwar Guido Wolf inne – er hatte sich zwei Tage nach der Wahlschlappe in diesem Posten für weitere drei Jahre bestätigen lassen. Doch weiß auch er: Sein Rückhalt in der Fraktion schwindet, zudem winkt als Alternative ein Ministeramt. Sollte er ins anzunehmende grün-schwarze Kabinett wechseln, stehen Nachfolger für den Fraktionschefsessel bereit.

Sollte die erste grün-schwarze Regierung Deutschlands kommen – und davon ist nach wochenlanger Sondierung und Koalitionsgesprächen auszugehen, wird CDU-Landesvorsitzender und oberster Verhandler Thomas Strobl wohl Vize-Regierungschef. Er, so heißt es aus CDU-Kreisen, habe erstes Zugriffsrecht auf ein Ministerium. Das wird wohl das Innenministerium sein, wahrscheinlich ergänzt um den Bereich Integration.

Wolf äußert sich nächste Woche

Zweitzugriffsrecht auf ein Ministerium habe der ehemalige Spitzenkandidat für die Landtagswahl Guido Wolf. Doch wird er nach einem Wirtschafts-, Finanz-, oder Justizministerium greifen? Kommende Woche wolle er sich entscheiden, hat die „Schwäbische Zeitung“ aus CDU-Kreisen erfahren. Greift er zu, spielte das Strobl in die Hände. Denn Guido Wolf als Fraktionschef könnte für die schwarze Regierungsbank ungemütlich werden. Als Minister wäre er der Kabinettsdisziplin unterworfen. Dann wäre endgültig geregelt, wer in der CDU im Südwesten das Sagen hat: Thomas Strobl.

Falls sich Wolf für ein Ministerium entscheidet, stehen Nachfolger bereits parat. Der Name Willi Stächele fällt in diesem Zusammenhang am häufigsten. Unter anderem war er bereits Landwirtschafts- und Finanzminister. Stächele selbst äußert sich nicht öffentlich dazu, doch sprechen Eingeweihte davon, dass er bereit stünde. Dem 64-Jährigen werde zugetraut, Brückenbauer und Diplomat zu sein, er bringe Kompetenz und Erfahrung mit.

Genau diese vier Eigenschaften schreiben andere allerdings Wolfgang Reinhart zu, der unter anderem Europaminister war – und verweisen darauf, dass Stächele als Finanzminister in den EnBW-Deal des damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus verwickelt war. Reinhart äußert sich nicht öffentlich. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ könnte es zwischen den beiden zu einer Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz kommen. Der Termin für eine solche Wahl steht schon fest: Am 12. Mai tagt die Fraktion in einer Sondersitzung, nachdem am Vormittag vermutlich Winfried Kretschmann vom Parlament als Ministerpräsident wiedergewählt wurde und sein Kabinett benannt hat.

Viele Kandidaten – kaum Ämter

Fraglich ist zudem, was aus Peter Hauk wird. Er war Fraktionsvorsitzender, bevor ihm Wolf den Posten Anfang 2015 weggenommen hat, um sich für die Spitzenkandidatur in Stellung zu bringen. Er wäre ebenfalls ein aussichtsreicher Kandidat. Allerdings könnte er auch an die Spitze des Landwirtschaftsministerium zurückkehren, dem der studierte Förster bereits von 2005 bis 2010 vorstand. Auch Volker Schebesta und Nicole Razavi werden hie und da als Ministerkandidaten genannt. Sie scheinen allerdings nicht genug Rückhalt in der Fraktion zu haben – oder streben andere Posten an. Als verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion gilt Razavi als aussichtsreiche Kandidatin für das Verkehrsministerium. Doch dafür müsste zunächst ihr Lieblingsfeind und amtierender Minister Winfried Hermann (Grüne) seinen Sessel räumen.

Ob die CDU ihm diesen in den Koalitionsverhandlungen wegziehen kann, wird sich kommende Woche zeigen. Am Montag wollen Grüne und CDU den Koalitionsvertrag vorstellen – und erklären, welches Ressort in welchem Zuschnitt an welche Partei geht.