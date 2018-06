Ermittlern ist ein Schlag gegen die Chefs einer mutmaßlichen Bande von Enkeltrickbetrügern gelungen. Die Spur führte zu einer 50-jährigen Frau und einem 54-jährigen Mann. Die Bande soll bundesweit ältere Menschen angerufen und eine finanzielle Notlage vorgetäuscht haben, um ihnen Geld zu entlocken. Der Schaden betrage mehrere Hunderttausend Euro, teilten die Reutlinger Polizei und die Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwoch mit. Die möglichen Badenchefs waren am Montag in Frankfurt am Main festgenommen worden. Bereits im Januar waren drei mutmaßliche Bandenmitglieder aufgespürt worden.

Pressemitteilung