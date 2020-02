Chefin der Frauen Union „erstaunt“ über Festlegung auf Merz

Die Landeschefin der Frauen Union, Susanne Wetterich, hat sich „erstaunt“ über die frühe Festlegung von Teilen der Landesparteispitze auf Friedrich Merz als neuen CDU-Chef gezeigt. „Ich nehme das zur Kenntnis. Aber das ist bestimmt nicht die Meinung der gesamten Landes-CDU“, sagte Wetterich am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Frauen Union wolle sich erst einmal anschauen, wie sich die Kandidaten inhaltlich zu frauen-, familien- und gesellschaftspolitischen Fragen stellten.

CDU-Landeschef Thomas Strobl, die Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2021, Susanne Eisenmann, und Landesgeneralsekretär Manuel Hagel hatten am Mittwoch unisono erklärt, beim Bundesparteitag im April für Merz votieren zu wollen. Strobl führte unter anderem an, dass Merz ein sehr hohes Ansehen in der Wirtschaft habe. Zudem könne es mit ihm am besten gelingen, Wähler von der AfD zurückzuholen. Neben Merz bewerben sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen um den Vorsitz.

Die Frauen Union fordert seit langem mehr Frauen an wichtigen Schaltstellen der Macht. Für Wetterich ist es nicht unbedingt nötig, dass eine Frau an der Spitze der Bundes-CDU steht. Entscheidend sei die Frage, wie die Chancen der Frauen in der CDU insgesamt seien. „Da ist viel Luft nach oben, egal, wer ganz oben ist.“ Wetterich selbst hält sich bislang mit einer Empfehlung für einen Kandidaten zurück.

Frauen Union Baden-Württemberg