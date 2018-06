Chefwechsel beim Bauchemiehersteller Uzin Utz: Der bisherige Vorstandsvorsitzende Thomas Müllerschön will sein Amt im Mai 2018 niederlegen. Dazu habe sich der 49-Jährige „auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“ entschieden, teilte das Familienunternehmen am Donnerstag in Ulm mit. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Die Urenkel des Firmengründers Georg Utz, Julian und Philipp Utz, sollen künftig mehr Verantwortung übernehmen: Der Aufsichtsrat will sie für Januar zu Vorstandsmitgliedern bestellen. Die beiden 36-Jährigen sind bereits seit 2011 in dem Unternehmen, bisher sind sie Geschäftsführer von Uzin-Utz-Töchterfirmen.

Das Familienunternehmen hat gute Jahre hinter sich, 2016 lag das Umsatzplus bei 7,8 Prozent auf 272,9 Millionen Euro. Bis 2019 soll 400-Millionen-Euro-Marke geknackt werden. Die Firma wirtschaftet überaus profitabel, im vergangenen Jahr lag das Vorsteuerergebnis bei 23,7 Millionen Euro - ein sattes Plus von knapp einem Drittel im Vorjahresvergleich.

Das 1200-Mitarbeiter-Unternehmen stellt unter anderem Klebstoffe für Parkett-, Fliesen- und Teppichböden her. Neben der Zentrale in Ulm gibt es große Konzernstandorte in Ilsfeld (Kreis Heilbronn), Würzburg, Haaksbergen (Niederlande) und Dover (USA).

Mitteilung von Uzin Utz