Hockenheim/Nürburg (dpa/lsw) - Hockenheimring-Chef Karl-Josef Schmidt wechselt zum 1. Juli an den Nürburgring. Schmidt verstärke die Geschäftsführung, teilte die Nürburgring Automotive GmbH am Mittwoch mit. Der 63-Jährige soll im neuen Führungstrio das operative Tagesgeschäft übernehmen, während sich seine beiden Kollegen stärker um die strategische Ausrichtung des Unternehmens kümmern wollen. Schmidt arbeitete zuvor unter anderem als Finanzvorstand bei der Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG in Mannheim und der SRH Learnlife AG in Heidelberg. Seit Oktober 2006 ist er Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH.

