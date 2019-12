Champions League: Sieg für Volleyballer aus Friedrichshafen

Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen ist der erste Sieg Champions League gelungen. Mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:20) gewann das Team am Dienstagabend beim Vojvodina NS Seme in Novi Sad. Die Friedrichshafener spielten gegen die Serben von Beginn an sehr konzentriert im Block, standen in der Abwehr sicher und gewannen den ersten Satz durch einen Aufschlagfehler des Gastgebers mit 25:20. Erst im dritten Durchgang wurden die Serben stärker, führten bis zum 11:10, bevor sich die Partie wieder zugunsten von Friedrichshafen drehte.

„Wir standen sehr unter Druck die letzten Tage“, sagte VfB-Trainer Michael Warm nach dem Spiel, „aber wir haben ein Spiel gezeigt, in dem wir nicht viele Fehler gemacht haben und immer so viel Druck auf den Gegner ausübten, dass wir ihn zu Fehlern gezwungen haben.“

