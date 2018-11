Champions League: Hoffenheim gegen Donezk unter Siegzwang

Von

SALGAU - Bei der Bahneröffnung für Schüler B bis D in Saulgau gingen zehn erste Plätze an die Teilnehmer der LG Welfen. Davon waren gleich sechsmal die Langstreckler beteiligt. Die 1000 Meter der Schüler M8 ging in 4:03,35 Minuten an Niclas Weng-Kastler (TSB Ravensburg). Bei Schülern M9 lag Felix Kaiser (TV Weingarten) in 4:13,39 Minuten an der Spitze. In 3:32,51 war Leopold Röttgers (TSB Ravensburg) bei den Schülern M11 am schnellsten über 1000 Meter.