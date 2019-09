Champions League: Eishockey-Meister Mannheim im Achtelfinale

Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat vorzeitig das Achtelfinale der Champions Hockey League erreicht. Die Mannheimer gewannen am Sonntag auch ihr viertes Vorrundenspiel gegen den österreichischen Vizemeister Vienna Capitals mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) und können in den ausstehenden zwei Spielen nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe F verdrängt werden. Mit elf Punkten übernahmen die Kurpfälzer die Tabellenführung vor Djurgarden Stockholm (9).

Vor 8051 Zuschauern in der SAP Arena erzielten Ben Smith in der 4. Minute, Brent Raedeke (23.), Kapitän Marcel Goc (44.) und Matthias Plachta (59.) die Tore für die Mannheimer, die am Freitagabend den polnischen Meister GKS Tychy mit 5:0 bezwungen hatten. Die Mission Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga beginnt für das Team von Trainer Pavel Gross am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Spielplan

Adler-Kader

Liveticker