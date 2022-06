Wohlfarth-Bottermann wechselt von Ludwigsburg nach Hamburg

Kapitän Jonas Wohlfarth-Bottermann wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von den MHP Riesen Ludwigsburg zu den Hamburg Towers. Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Nach drei Spielzeiten in Ludwigsburg unterschrieb der 32 Jahre alte Center in der Hansestadt einen Vertrag über zwei Jahre. „Es gibt wenige Vereine, für die ich diesen Verein verlassen hätte. Für mich persönlich hat sich allerdings eine Chance aufgetan, die für meine Zukunft und meinen weiteren Werdegang wichtig ist“, sagte Wohlfarth-Bottermann.

Vereinsmitteilung

