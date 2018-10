Center-Parcs-Anlage noch eine weitere Woche geschlossen

Die Ferienanlage von Center Parcs im Allgäu soll noch eine zusätzliche Woche geschlossen bleiben. „Momentan bestehen leider immer noch technische Probleme“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag mit. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ (Ravensburg) darüber berichtet. Ursprünglich war geplant, dass am 22. Oktober wieder Gäste auf das Gelände in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) kommen können.

Die Anlage war eine Woche nach der Eröffnung am 1. Oktober geschlossen worden, weil den Angaben nach Heizungen und Internet in einigen der neuen Ferienhäuser nicht funktioniert hatten und es kein warmes Wasser gab. Mehr als 400 der 2800 Gäste seien wegen der Mängel in der Eröffnungswoche abgereist, hieß es danach.

Nach der regulären Abreise der übrigen Gäste hatte das Unternehmen zunächst eine Woche, später zwei Wochen für die Arbeiten eingeplant. Daraus sind nun drei Wochen geworden. Der neue Termin zur Wiedereröffnung sei vorbehaltlich.

Center Parcs